Фильм «Анчартед: На картах не значится» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Боевик «Анчартед: На картах не значится» второй уик-энд подряд становится лидером кинопроката в России и СНГ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

С 17 по 20 февраля картине Рубена Фляйшера удалось собрать 267 млн рублей. На втором месте находится экранизация одноименного романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» (131 млн рублей), а на третьем — «Одиннадцать молчаливых мужчин» — (52 млн).

Картина «Анчартед: На картах не значится» основана на серии приключенческих видеоигр Uncharted, дебютировавшей в 2007 году. По сюжету Салливан объединяется с Дрейком, чтобы отправиться к таинственному острову в Тихом океане в поисках легендарных сокровищ. Им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории.

В фильме снялись Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Али , Патриция Меден и другие.