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Израиль разрешит выезд туристам без прививки от коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:48

С 1 марта Израиль разрешит въезжать в страну иностранцам без прививки от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны.

Израиль можно будет посетить туристам любого возраста, привитыми и непривитыми, при условии сдачи двух ПЦР-тестов. Их нужно будет сделать перед отлетом и перед посадкой в стране.

9 января Израиль разрешил въезд иностранцам, привитым «Спутником V». Это единственная вакцина, помимо одобренных ВОЗ, которую признали в стране.

Израиль был полностью закрыт для иностранцев с марта 2020 года по ноябрь 2021 года. Российским туристам планировали разрешить въезд с 1 декабря, однако из‑за появления «Омикрон»-штамма этого не случилось.

В начале января Минздрав Израиля говорил о том, что границы откроются для всех приезжающих, кроме тех, кто находился в странах красного списка. Теперь же ведомство заявило о том, что «список красных стран отменяется».

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