В сериале «Halo» впервые покажут лицо Мастера Чифа

В грядущем сериале «Halo» от Paramount+ впервые за все время существования Мастера Чифа покажут его лицо. Об это рассказала исполнительный продюсер Кики Вольфкилл в рамках IGN Fan Fest.

По ее словам, команда сериала решила рассказать личную историю персонажа. «И когда мы действительно вникли в суть этой истории, стало ясно, что вам действительно нужно увидеть человека в броне и под шлемом», — отметила она.

Вольфкилл добавила, что для некоторых людей это событие, которое они ждали 20 лет, а для других это то, что они с трудом могут представить.

«Мы уважаем обе стороны — тех, кто действительно хочет увидеть лицо Чифа, и тех, кто против этого. Но из‑за особенностей нашей истории нам показалось действительно важным связать зрителя с Мастером Чифом по-другому, а это означало, что нам нужно показать его лицо», — сказала продюсер.

Премьера сериала состоится 24 марта 2022 года на канале Paramount+. В шоу Мастера Чифа в точной копии его знаменитой брони Spartan Mjolnir сыграл Пабло Шрайбер.

Среди продюсеров проекта фигурируют Стивен Спилберг, Дэррил Франк, Джастин Фалвей, а также Отто Батхерст, Тоби Лесли, Кайл Киллен, Скотт Пеннингтон, Стивен Кейн, Кики Волфкилл, Фрэнк О’Коннор и Бонни Росс. Киллен и Кейн выступают также шоураннерами.