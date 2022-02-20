Серебро России в хоккейном турнире, новый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня

В России за последние сутки выявили 170 699 случаев коронавируса. Больше всего заражений в Петербурге — 16 599.

Россияне проиграли Финляндии со счетом 2:1 в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх. В общем медальном зачете сборная России заняла девятое место.

Букингемский дворец сообщил о положительном тесте Елизаветы II на ковид. У королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Она сможет вернуться к некоторым своим обязанностям в Виндзоре уже на следующей неделе.

Около 950 тыс. жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство. Его получили уже более 770 тыс. человек.

В Москве-реке обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Он пропал еще в начале февраля, но поисковые операции дали результат только сейчас.

Финал первого сезона «Миротворца» установил рекорд по просмотрам на HBO Max. К последней серии количество просмотров увеличилось на 44% по сравнению с премьерой.

На Матче всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. Ролик в очередной раз раскрывает тему отношений Бэтмена и Селины Кайл, а также противостояния героя с Загадочником.

В сети появился первый тизер драмы «Hustle». В нем баскетбольный скаут в исполнении Адама Сэндлера берет на себя практически непосильную задачу — помочь команде пробиться в НБА.

Премьера четвертой части «Гадкого я» состоится 23 июля 2024 года. К озвучке вернутся Стив Кэрелл, Кристен Уиг, Пьер Коффен и другие.

В твиттер-аккаунте Netflix появился постер документалки «Дневники Энди Уорхола» про знаменитого художника. Картина основана на дневниках Уорхола, которые под его диктовку более 10 лет вела его подруга Пэт Хэкетт.