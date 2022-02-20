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Серебро России в хоккейном турнире, новый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня
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Эринн Хэйс, Ривер Дро и Джули Хэгерти сыграют в сиквеле «Рождественской истории» 1983 года 15:47
Четвертая часть «Гадкого я» выйдет в прокат в 2024 году 15:05
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом 14:57
Джордж Мартин и Marvel выпустят серию комиксов по циклу романов «Дикие карты» 14:33
На «Пушкинской» и в «Саларьево» появились автоматы, которые готовят пиццу за три минуты 14:13
Финал первого сезона «Миротворца» установил рекорд по просмотрам на HBO Max 13:36
NBAonTNT/Twitter
На Матче всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза 13:32
Почти миллион жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство 12:58
Народная милиция ЛНР сообщила о гибели двух мирных жителей 12:39
Россия заняла 9 место в общем медальном зачете на зимней Олимпиаде 2022 года 11:57
В России выявили 170 699 новых случаев COVID-19 11:07
Российские хоккеисты взяли серебро в финале Олимпиады-2022. Сборная уступила Финляндии со счетом 1:2 10:12
Адам Сэндлер мотивирует звезд НБА в тизере баскетбольной драмы «Hustle» 9:18
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе 8:41
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Серебро России в хоккейном турнире, новый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:27

В России за последние сутки выявили 170 699 случаев коронавируса. Больше всего заражений в Петербурге — 16 599.

Россияне проиграли Финляндии со счетом 2:1 в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх. В общем медальном зачете сборная России заняла девятое место.

Букингемский дворец сообщил о положительном тесте Елизаветы II на ковид. У королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Она сможет вернуться к некоторым своим обязанностям в Виндзоре уже на следующей неделе.

Около 950 тыс. жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство. Его получили уже более 770 тыс. человек.

В Москве-реке обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Он пропал еще в начале февраля, но поисковые операции дали результат только сейчас.

Финал первого сезона «Миротворца» установил рекорд по просмотрам на HBO Max. К последней серии количество просмотров увеличилось на 44% по сравнению с премьерой.

На Матче всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. Ролик в очередной раз раскрывает тему отношений Бэтмена и Селины Кайл, а также противостояния героя с Загадочником.

В сети появился первый тизер драмы «Hustle». В нем баскетбольный скаут в исполнении Адама Сэндлера берет на себя практически непосильную задачу — помочь команде пробиться в НБА.

Премьера четвертой части «Гадкого я» состоится 23 июля 2024 года. К озвучке вернутся Стив Кэрелл, Кристен Уиг, Пьер Коффен и другие.

В твиттер-аккаунте Netflix появился постер документалки «Дневники Энди Уорхола» про знаменитого художника. Картина основана на дневниках Уорхола, которые под его диктовку более 10 лет вела его подруга Пэт Хэкетт.

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