Дональд Гловер и соавторы «Атланты» столкнулись с расизмом на съемках третьего сезона шоу в Лондоне

Создатель сериала «Атланта» Дональд Гловер и команда сценаристов Стефани Робинсон и Стивен Гловер столкнулись с расизмом во время съемок третьего сезона. Об этом сообщает Insider.

По словам Стивена Гловера, инцидент произошел в первую ночь, когда команда стояла возле закрытого бара, недалеко от дома в Лондоне. К ним подошла группа нетрезвых людей, заметив Дональда. «Они остановились и начали спрашивать, не знаем ли мы, где поблизости можно что‑нибудь выпить. Я думаю, мы с ними поговорили секунду. Это были девушка и два или три парня», — отметил он.

Стивен добавил, что один из мужчин начал говорить, что сценаристы «Атланты» могут ворваться в любой бар, потому что «вы, ребята, носите молотки». Слово «молоток» (hammers — англ.) часто используется в качестве сленгового термина для обозначения оружия.

«Имейте в виду, все сценаристы «Атланты» — чернокожие. Так что он намекает на то, что у нас у всех есть эти молотки, и мы можем просто вломиться в закрытое место», — сказал Стивен.

Робинсон заявила, что команде сериала потребовалось некоторое время, чтобы понять, что имел в виду мужчина, произнося слово «молоток». «Это было так оскорбительно, но в то же время не оскорбительно, потому что нам потребовалось пять минут, чтобы полностью понять», — добавила она. По ее словам, мужчина осознал, что съемочная группа не поняла смысл слова, и стал конкретизировать. «Вы, ребята, черные, вы сидели в тюрьме и делаете такие вещи», — сказал он.

Стивен заметил, что это не единственный инцидент, который произошел с ними в Лондоне. По его словам, они стояли и разговаривали с женщиной, которую встретили на улице. «Она разговаривает с нами. А потом, через минуту, парень просто бежит по улице, хватает ее, перекидывает через плечо и говорит: «Беги. Они собираются изнасиловать тебя», — сказал Стивен. Он отметил, что девушке было стыдно за поступок мужчины. «Мне жаль», — сказала она, когда ее уводили.

Ранее Дональд Гловер заявил, что четвертый сезон «Атланты» станет последним. Дебют третьего сезона шоу состоится 24 марта на телеканале FX, а затем на стриминге Hulu.