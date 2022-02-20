перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Израиль разрешит выезд туристам без прививки от коронавируса 20:48
В сериале «Halo» впервые покажут лицо Мастера Чифа 19:54
Дональд Гловер и соавторы «Атланты» столкнулись с расизмом на съемках третьего сезона шоу в Лондоне 18:18
Серебро России в хоккейном турнире, новый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня
17:27 дайджест
Netflix показал постер документалки про Энди Уорхола. Он выполнен в стиле художника 16:47
В Москве-реке нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина 15:57
Эринн Хейс, Ривер Дро и Джули Хагерти сыграют в сиквеле «Рождественской истории» 1983 года 15:47
Четвертая часть «Гадкого я» выйдет в прокат в 2024 году 15:05
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом 14:57
Джордж Мартин и Marvel выпустят серию комиксов по циклу романов «Дикие карты» 14:33
На «Пушкинской» и в «Саларьево» появились автоматы, которые готовят пиццу за три минуты 14:13
Финал первого сезона «Миротворца» установил рекорд по просмотрам на HBO Max 13:36
NBAonTNT/Twitter
На Матче всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза 13:32
Почти миллион жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство 12:58
Народная милиция ЛНР сообщила о гибели двух мирных жителей 12:39
Россия заняла 9-е место в общем медальном зачете на зимней Олимпиаде 2022 года 11:57
В России выявили 170 699 новых случаев COVID-19 11:07
Российские хоккеисты взяли серебро в финале Олимпиады-2022. Сборная уступила Финляндии со счетом 1:2 10:12
Адам Сэндлер мотивирует звезд НБА в тизере баскетбольной драмы «Hustle» 9:18
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе 8:41
Отключить рекламу

Дональд Гловер и соавторы «Атланты» столкнулись с расизмом на съемках третьего сезона шоу в Лондоне

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:18

Создатель сериала «Атланта» Дональд Гловер и команда сценаристов Стефани Робинсон и Стивен Гловер столкнулись с расизмом во время съемок третьего сезона. Об этом сообщает Insider.

По словам Стивена Гловера, инцидент произошел в первую ночь, когда команда стояла возле закрытого бара, недалеко от дома в Лондоне. К ним подошла группа нетрезвых людей, заметив Дональда. «Они остановились и начали спрашивать, не знаем ли мы, где поблизости можно что‑нибудь выпить. Я думаю, мы с ними поговорили секунду. Это были девушка и два или три парня», — отметил он.

Стивен добавил, что один из мужчин начал говорить, что сценаристы «Атланты» могут ворваться в любой бар, потому что «вы, ребята, носите молотки». Слово «молоток» (hammers — англ.) часто используется в качестве сленгового термина для обозначения оружия.

«Имейте в виду, все сценаристы «Атланты» — чернокожие. Так что он намекает на то, что у нас у всех есть эти молотки, и мы можем просто вломиться в закрытое место», — сказал Стивен.

Робинсон заявила, что команде сериала потребовалось некоторое время, чтобы понять, что имел в виду мужчина, произнося слово «молоток». «Это было так оскорбительно, но в то же время не оскорбительно, потому что нам потребовалось пять минут, чтобы полностью понять», — добавила она. По ее словам, мужчина осознал, что съемочная группа не поняла смысл слова, и стал конкретизировать. «Вы, ребята, черные, вы сидели в тюрьме и делаете такие вещи», — сказал он.

Стивен заметил, что это не единственный инцидент, который произошел с ними в Лондоне. По его словам, они стояли и разговаривали с женщиной, которую встретили на улице. «Она разговаривает с нами. А потом, через минуту, парень просто бежит по улице, хватает ее, перекидывает через плечо и говорит: «Беги. Они собираются изнасиловать тебя», — сказал Стивен. Он отметил, что девушке было стыдно за поступок мужчины. «Мне жаль», — сказала она, когда ее уводили.

Ранее Дональд Гловер заявил, что четвертый сезон «Атланты» станет последним. Дебют третьего сезона шоу состоится 24 марта на телеканале FX, а затем на стриминге Hulu.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Стив-О
Дональд Гловер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить