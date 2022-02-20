Netflix показал постер документалки про Энди Уорхола. Он выполнен в стиле художника

«Имя, работа и наследие Энди Уорхола известны во всем мире, но его замыслы до сих пор остаются загадкой», — гласит описание твита.

Изображение выполнено в фирменном стиле Энди Уорхола – в виде коллажа с одинаковыми картинками, раскрашенными в разные цвета. Роль картинки выполняет портрет художника.

Netflix поделился первым постером документальной картины «Дневники Энди Уорхола» про известного американского художника. Он опубликован в твиттер-аккаунте стриминговой платформы.

Картина будет основана на книге Уорхола «Дневники». Она вышла в 1989 году под редакцией подруги художника Пэт Хэкетт. Более 10 лет она вела дневник под диктовку Энди Уорхола.

Режиссером и исполнительным продюсером проекта выступит Райан Мерфи. В рамках его соглашения с Netflix также выйдет сериал «Монстр: история Джеффри Дамера» и спин-оффы «Американской истории ужасов».