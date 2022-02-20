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В Москве-реке нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина

Виктория Шанина
Сегодня в 15:57

В Москва-реке в Подмосковье обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который пропал в начале февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В операции участвовали поисково-маневренная группа и волонтеры. На данный момент проводятся следственные мероприятия.

5 февраля 70-летний Владимир Ялунин отправился кататься на квадроцикле в поле в Одинцове. На следующий день правоохранительные органы сообщили, что он пропал без вести.

У села Козино были обнаружены его следы, ведущие к реке. В месте, где следы заканчиваются, на водоеме образовался разлом льда размером с квадроцикл. Правоохранители организовали поиски.

8 февраля со дна реки подняли квадроцикл Ялунина. К 10 февраля было обследовано 4 тыс. квадратных метров Москвы-реки. Водолазы за время поисковой операции совершили не менее 23 погружений, однако найти тело Ялунина не удавалось вплоть до 20 февраля.

Владимир Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России с августа 1998 года по декабрь 2004 года. После — до августа 2006-го — он был заместителем министра юстиции.

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