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Эринн Хэйс, Ривер Дро и Джули Хэгерти сыграют в сиквеле «Рождественской истории» 1983 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:47

Эринн Хэйс («Форс-мажоры»), Ривер Дро («Чудотворцы»), Джулианна Лейн («Блудный сын») и Джули Хэгерти («История о супружестве») снимутся в продолжении «Рождественской истории» 1983 года. Об этом сообщает Deadline.

Кроме того, к своим ролям вернутся актеры оригинального фильма Питер Биллингсли, Йен Петрелла, Зак Уорд, Скотт Шварц и Р.Д. Робб.

Режиссером сиквела выступит Клей Кейтис, известный по картине «Рождественские хроники» 2018 года, а продюсерами — Винс Вон («Фред Клаус, брат Санты») и Биллингсли. Сценарий напишет Ник Шенк («Нарко»).

Грядущий фильм покажет, как уже повзрослевший Ральф воссоединяется с друзьями детства и пытается справиться с уходом из жизни отца.

О готовящемся продолжении «Рождественской истории» стало известно 21 января. В оригинальной картине действие происходит в 1940 году в Индиане. Фильм рассказывает о девятилетнем мальчике Ральфе, который отчаянно мечтает о двухсотзарядной пневматической винтовке Красного Наездника.

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