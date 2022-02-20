Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

У королевы Елизаветы II выявили коронавирус. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Представители дворца заявили, что у 95-летней королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Она сможет вернуться к некоторым своим обязанностям в Виндзоре уже на следующей неделе.

«Она продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим рекомендациям», — говорится в заявлении дворца.

Отмечается, что Елизавета II могла заразиться COVID-19 от своего старшего сына, принца Чарльза. Недавно она контактировала с ним, а позже, 10 февраля, стало известно, что он заразился инфекцией.