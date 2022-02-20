Четвертая часть «Гадкого я» выйдет в прокат в 2024 году

llumination и Universal Studios объявили официальную дату выхода мультфильма «Гадкий я-4». Релиз состоится 23 июля 2024 года, сообщает Collider.

Сиквел станет 15-м совместным проектом двух компаний. На данный момент подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что Стив Кэрелл вернется к озвучке злодея Грю. К нему также присоединятся Кристен Уиг, Пьер Коффин, Миранда Косгроув и Стив Куган.

Режиссером мультфильма выступит Крис Рено, который работал над картинами «Гадкий я» и «Гадкий я-2». Сценарий написал Майк Уайт («Школа рока»), а место продюсера занял основатель Illumination Крис Меледандри.

Франшиза «Гадкий я» рассказывает об исправившемся суперзлодее Грю, который становится отцом троих детей, мужем и секретным агентом. Кроме того, в конце концов он объединяется со своим братом-близнецом Дрю. Оригинальный мультфильм был выпущен в 2010 году, завоевав огромную популярность среди подростков.

Ранее студия Illumination показала тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация». Сюжет рассказывает о двенадцатилетнем Грю, который стремится стать суперзлодеем и вступить в организацию «Злобная шестерка». Релиз картины состоится 1 июля 2022 года.