На «Пушкинской» и в «Саларьево» появились автоматы, которые готовят пиццу за три минуты

На международном автовокзале «Саларьево» и в переходе станции метро «Пушкинская» в Москве появились «пиццематы» — автоматы, которые готовят пиццу. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

«Мы установили первые пиццематты. Всего за 3 минуты автомат не просто разогреет, а приготовит для вас горячую пиццу», — пишет дептранс.