На «Пушкинской» и в «Саларьево» появились автоматы, которые готовят пиццу за три минуты

На международном автовокзале «Саларьево» и в переходе станции метро «Пушкинская» в Москве появились «пиццематы» — автоматы, которые готовят пиццу. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.
«Мы установили первые пиццематты. Всего за 3 минуты автомат не просто разогреет, а приготовит для вас горячую пиццу», — пишет дептранс.
Внутри аппарата мука смешивается с водой. Получившееся тесто прессуется, пока не становится диском, куда выкладывается начинка. Затем заготовка отправляется в инфракрасную печь, разогретую до 380 градусов. Готовую пиццу автомат выдаст клиенту в специальной коробке.
Пиццематы — это пилотный проект из Италии. Несмотря на то, что автоматы уже заняли свои точки, их пока не запустили, но дептранс обещает сделать это в ближайшее время. Пользоваться таким аппаратом можно будет круглосуточно.