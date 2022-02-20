перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Серебро России в хоккейном турнире, новый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня
17:27 дайджест
Netflix показал постер документалки про Энди Уорхола. Он выполнен в стиле художника 16:47
В Москве-реке нашли тело утонувшего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина 15:57
Эринн Хэйс, Ривер Дро и Джули Хэгерти сыграют в сиквеле «Рождественской истории» 1983 года 15:47
Четвертая часть «Гадкого я» выйдет в прокат в 2024 году 15:05
Королева Елизавета II заразилась коронавирусом 14:57
Джордж Мартин и Marvel выпустят серию комиксов по циклу романов «Дикие карты» 14:33
На «Пушкинской» и в «Саларьево» появились автоматы, которые готовят пиццу за три минуты 14:13
Финал первого сезона «Миротворца» установил рекорд по просмотрам на HBO Max 13:36
NBAonTNT/Twitter
На Матче всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза 13:32
Почти миллион жителей Донбасса подали заявления на российское гражданство 12:58
Народная милиция ЛНР сообщила о гибели двух мирных жителей 12:39
Россия заняла 9 место в общем медальном зачете на зимней Олимпиаде 2022 года 11:57
В России выявили 170 699 новых случаев COVID-19 11:07
Российские хоккеисты взяли серебро в финале Олимпиады-2022. Сборная уступила Финляндии со счетом 1:2 10:12
Адам Сэндлер мотивирует звезд НБА в тизере баскетбольной драмы «Hustle» 9:18
Журналисты AFP и CNN попали под обстрел в Донбассе 8:41
Завершились съемки «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Джордж Мартин в восторге от черновиков Вчера в 20:36
В Москве откроется «Ресторан по понятиям». Там планируют поить чифиром и кормить баландой Вчера в 19:24
Новые медали российских олимпийцев, мемуары Эллиота Пейджа и другие новости дня
Вчера в 19:05 дайджест
Отключить рекламу

На «Пушкинской» и в «Саларьево» появились автоматы, которые готовят пиццу за три минуты

Виктория Шанина
Сегодня в 14:13

На международном автовокзале «Саларьево» и в переходе станции метро «Пушкинская» в Москве появились «пиццематы» — автоматы, которые готовят пиццу. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

«Мы установили первые пиццематты. Всего за 3 минуты автомат не просто разогреет, а приготовит для вас горячую пиццу», — пишет дептранс.

© Дептранс Москвы/Telegram
1 из 2
© Дептранс Москвы/Telegram
2 из 2

Внутри аппарата мука смешивается с водой. Получившееся тесто прессуется, пока не становится диском, куда выкладывается начинка. Затем заготовка отправляется в инфракрасную печь, разогретую до 380 градусов. Готовую пиццу автомат выдаст клиенту в специальной коробке.

Пиццематы — это пилотный проект из Италии. Несмотря на то, что автоматы уже заняли свои точки, их пока не запустили, но дептранс обещает сделать это в ближайшее время. Пользоваться таким аппаратом можно будет круглосуточно.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить