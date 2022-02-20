На Матче всех звезд НБА показали новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

На экранах Матча всех звезд НБА (NBA All-Star) появился новый трейлер боевика Мэтта Ривза «Бэтмен». Ролик опубликован в твиттер-аккаунте Национальной баскетбольной ассоциации.

Из показа трейлера авторы картины сделали целое шоу. Неожиданно на огромных плазмах логотипы ивента сменились фирменной фразой картины «Unmask the truth» («Открыть правду»). На крыше появилась эмблема летучей мыши, а следом — силуэт самого Бэтмена. Только после этого включился ролик.

Видео в очередной раз раскрывает тему отношений Бэтмена и Селины Кайл, а также противостояния героя с Загадочником. Также в нем можно найти множество захватывающих кадров, в частности, посмотреть как Брюс Уэйн летит с небоскреба и спасается от перестрелки рукопашным боем.