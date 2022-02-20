В России выявили 170 699 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 170 699 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 8448 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 16 599 случая. Следом идут Красноярский край, Москва, Новосибирская область, Пермский край, Подмосковье, а также Воронежская и Свердловская области.