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В России выявили 170 699 новых случаев COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 11:07

За последние сутки в России выявлено 170 699 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 8448 заражений меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 16  599 случая. Следом идут Красноярский край, Москва, Новосибирская область, Пермский край, Подмосковье, а также Воронежская и Свердловская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 370 419. За сутки умерли 745 человек, за все время — 345 500. Выздоровели 147 296 человек, за весь период — 12 365 238. Число госпитализаций за сутки составило 10 372.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 423,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80 млн), на втором — Индия (42,8 млн). За ними идут Бразилия (28,1 млн), Франция (22,2 млн) и Великобритания (18,5 млн).

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