Новые медали российских олимпийцев, мемуары Эллиота Пейджа и другие новости дня

Россиянин Александр Большунов выиграл лыжный марафон в Пекине. Второе место занял российский спортсмен Иван Якимушкин. Для Большунова это третье золото на пекинской Олимпиаде.

Российские пары завоевали серебро и бронзу на олимпийском турнире по фигурному катанию. Первое место — за спортсменами из Китая.

Американские фигуристы пойдут в Спортивный арбитраж с требованием провести награждение победителей командного турнира ОИ. Они просят вынести решение до завершения Игр 20 февраля.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристок на международные соревнования стоит пускать с 17 лет. На фоне скандала с Камилой Валиевой идею ввести возрастной ценз для фигуристок высказал глава МОК Томас Бах.

Российские госмедиа со ссылкой на источники в силовых структурах ЛНР сообщили о серии взрывов на газопроводах в Луганске. Из Донбасса проходит эвакуация местных жителей в Россию. Роспотребнадзор попросил не размещать их на Кубани и в Ставрополье из‑за сезона отпусков.

В России за последние сутки выявили 179 147 случаев коронавируса. Больше всего заражений в Петербурге — 18 042.

Эллиот Пейдж выпустит мемуары под названием «Pageboy». В книге он расскажет о своем трансгендерном переходе и проблемах, которые его преследовали на пути к самоидентификации.

Том Хэнкс, Роберт Земекис и Эрик Рот — трио, подарившее миру «Форреста Гампа», — экранизируют графический роман «Здесь». Сюжет строится вокруг одной комнаты и людей, который становились ее жильцами с 1973 по 2030 год.

Александр Невский решил вернуться к разработке приключенческого хоррора «Серьезный Сэм». Так он хочет добавить хорошего настроения во времена, когда российские и мировые СМИ переполнены «жестью и негативом».

Канье Уэст заработал 2,3 млн долларов на продаже Stem Player за сутки, после того как заявил, что «Donda 2» станет эксклюзивом этих устройств. За год, во время которого плееры находились в продаже, они принесли рэперу 9,5 млн долларов.

Niletto выпустил экспериментальный альбом «Криолит», а Джек Харлоу поделился клипом на песню «Nail Tech» — его первый сингл в 2022 году.

На «Афише» стартовала эксклюзивная продажа билетов на спектакли, номинированные на премию «Золотая маска-2022». Пользователи сайта смогут первыми занять лучшие места в зале.