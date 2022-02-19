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Завершились съемки «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Джордж Мартин в восторге от черновиков 20:36
В Москве откроется «Ресторан по понятиям». Там планируют поить чифиром и кормить баландой 19:24
Новые медали российских олимпийцев, мемуары Эллиота Пейджа и другие новости дня
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Фигуристы из США пойдут в Спортивный арбитражный суд. Они требуют награждения команд на Играх 17:16
Российские фигуристы завоевали серебро и бронзу на олимпийских соревнованиях пар 17:08
В трех вебкам-студиях в Омске прошли обыски. Задержаны 12 моделей 16:45
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Ye продал своих плееров на 2,3 млн долларов после заявления, что «Donda 2» выйдет только на них 15:54
Niletto выпустил альбом «Криолит» 15:17
Эллиот Пейдж выпустит мемуары о борьбе с гомофобией и своем трансгендерном переходе 15:02
Роспотребнадзор попросил не размещать беженцев на Кубани и в Ставрополье из‑за сезона отпусков 14:36
Александр Невский хочет снять фильм по серии игр Serious Sam. Чтобы спасти нас от негатива! 14:13
exitfestival/Instagram
Борис Брейча, Napalm Death и Molchat Doma выступят на фестивале Exit в Сербии 13:35
Трио Тома Хэнкса, Роберта Земекиса и Эрика Рота воссоединяется для съемок экранизации романа «Здесь» 13:22
Депутат Журова поддержала идею о возрастном цензе для фигуристок на международных соревнованиях 12:57
Россиянин Александр Большунов выиграл лыжный марафон в Пекине. Это его третье золото на Играх-2022 12:21
«Афиша» открыла эксклюзивную продажу билетов на спектакли, номинированные на «Золотую маску-2022» 12:14
Во Франции мужчина попытался отключить интернет своим детям, но ограничил доступ всему городу 11:41
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Дайджест

Новые медали российских олимпийцев, мемуары Эллиота Пейджа и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:05

Россиянин Александр Большунов выиграл лыжный марафон в Пекине. Второе место занял российский спортсмен Иван Якимушкин. Для Большунова это третье золото на пекинской Олимпиаде.

Российские пары завоевали серебро и бронзу на олимпийском турнире по фигурному катанию. Первое место — за спортсменами из Китая.

Американские фигуристы пойдут в Спортивный арбитраж с требованием провести награждение победителей командного турнира ОИ. Они просят вынести решение до завершения Игр 20 февраля.

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что фигуристок на международные соревнования стоит пускать с 17 лет. На фоне скандала с Камилой Валиевой идею ввести возрастной ценз для фигуристок высказал глава МОК Томас Бах.

Российские госмедиа со ссылкой на источники в силовых структурах ЛНР сообщили о серии взрывов на газопроводах в Луганске. Из Донбасса проходит эвакуация местных жителей в Россию. Роспотребнадзор попросил не размещать их на Кубани и в Ставрополье из‑за сезона отпусков.

В России за последние сутки выявили 179 147 случаев коронавируса. Больше всего заражений в Петербурге — 18 042.

Эллиот Пейдж выпустит мемуары под названием «Pageboy». В книге он расскажет о своем трансгендерном переходе и проблемах, которые его преследовали на пути к самоидентификации.

Том Хэнкс, Роберт Земекис и Эрик Рот — трио, подарившее миру «Форреста Гампа», — экранизируют графический роман «Здесь». Сюжет строится вокруг одной комнаты и людей, который становились ее жильцами с 1973 по 2030 год.

Александр Невский решил вернуться к разработке приключенческого хоррора «Серьезный Сэм». Так он хочет добавить хорошего настроения во времена, когда российские и мировые СМИ переполнены «жестью и негативом».

Канье Уэст заработал 2,3 млн долларов на продаже Stem Player за сутки, после того как заявил, что «Donda 2» станет эксклюзивом этих устройств. За год, во время которого плееры находились в продаже, они принесли рэперу 9,5 млн долларов.

Niletto выпустил экспериментальный альбом «Криолит», а Джек Харлоу поделился клипом на песню «Nail Tech» — его первый сингл в 2022 году.

На «Афише» стартовала эксклюзивная продажа билетов на спектакли, номинированные на премию «Золотая маска-2022». Пользователи сайта смогут первыми занять лучшие места в зале.

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