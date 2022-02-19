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Niletto выпустил альбом «Криолит»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:17

Niletto поделился экспериментальным альбомом «Криолит». На нем 11 треков, жанры которых варьируются от трэпа до поп-музыки (есть, например, интерпретация хита «Angels» из 2000-х).

На пластинке представлены фиты с May Wave$, Tony Tonite и Kyivstoner. Биты для треков писал сам артист в своей домашней студии.

«Криолит» стал первым лонгплеем Niletto. До этого он выпустил шесть мини-альбомов и более трех десятков синглов.

В 2020 году совместное видео музыканта с Клавой Кокой «Краш» стало третьим по популярности клипом на ютьюбе в России. В 2021-м Niletto попал в список самых прослушиваемых артистов на «СберЗвуке».

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