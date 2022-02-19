Niletto выпустил альбом «Криолит»

Niletto поделился экспериментальным альбомом «Криолит». На нем 11 треков, жанры которых варьируются от трэпа до поп-музыки (есть, например, интерпретация хита «Angels» из 2000-х).

На пластинке представлены фиты с May Wave$, Tony Tonite и Kyivstoner. Биты для треков писал сам артист в своей домашней студии.