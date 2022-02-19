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Эллиот Пейдж выпустит мемуары о борьбе с гомофобией и своем трансгендерном переходе

Виктория Шанина
Сегодня в 15:02

Канадский актер Эллиот Пейдж написал собственные мемуары под названием «Pageboy». Книга должна выйти в 2023 году, пишет Deadline.

По информации журнала, Пейдж уже подписал 49-страничный договор, по которому права на книгу отходят к Flatiron Books. Чтобы получить возможность опубликовать мемуары актера, издательство заплатило около 3 млн долларов.

В «Pageboy» Эллиот Пейдж рассказывает о своем трансгендерном переходе и проблемах, которые его преследовали на пути к самоидентификации. Актер часто сталкивался с гомофобией, например, однажды в Торонто в него бросили стакан с пивом.

Также в книге появятся истории об отношениях, психическом здоровье и обратной стороне индустрии кинематографа. В частности, Пейдж написал, как его пытался соблазнить режиссер-мужчина, когда ему было 16 лет.

Пейдж совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина в декабре 2020 года. Актер, наиболее известный по лентам «Джуно» и «Академия „Амбрелла“», попросил больше не называть его по имени Эллен. В январе 2021-го стало известно, что актер расстался со своей женой Эммой Портнер после трех лет брака.

В марте Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time. Он дал журналу первое после каминг-аута интервью, в котором рассказал о своем детстве, травмирующих ожиданиях киноиндустрии, решении совершить трансгендерный переход, реакции общественности и опыте обретения своей подлинной идентичности.

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