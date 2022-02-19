Александр Невский хочет снять фильм по серии игр Serious Sam. Чтобы спасти нас от негатива!

Российско-американский актер и режиссер Александр Невский решил вернуться к разработке приключенческого хоррора «Серьезный Сэм». Об этом он написал в своем инстаграме.
По словам Невского, он обсудил проект с несколькими международными дистрибьюторами в рамках Европейского кинорынка. Удалось ли с кем‑то договориться, не уточняется. Подробности грядущей картины также не приводятся, но «Кино ТВ» предполагает, что в главной роли снимется сам Невский, а производством займется его компания Hollywood Storm.
Актер и режиссер сказал, что решил вернуться к проекту, наблюдая «всю жесть и весь негатив, которыми переполнены сейчас международные и российские СМИ». «Я понимаю, что пора вернуться к разработке приключенческого хоррора #серьезныйсэм (или, как минимум — #крутойневский)) и добавить позитива!», — написал он.
Игры серии «Serious Sam» разрабатываются хорватской студией Croteam с 2001 года. Их главный герой — Сэмюель Стоун по прозвищу «Крутой Сэм», которого отправляют из XXII века в прошлое, чтобы не дать инопланетному захватчику Менталу истребить землян. Геймплей представляет собой классический шутер от третьего лица — игрокам приходится расправляться с огромным количеством противников на открытых пространствах.