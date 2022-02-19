Борис Брейча, Napalm Death и Molchat Doma выступят на фестивале Exit в Сербии

Представители фестиваля Exit, что пройдет с 7 по 10 июля в сербском городе Нови-Сад, поделились с «Афишей Daily» первой волной лайнапа.
На главной сцене феста выступят английский продюсер Кельвин Харрис, немецкий диджей Борис Брейча, британский певец Джеймс Артур, британские диджеи Джоэл Корри и Jax Jones, австралийский рэпер Masked Wolf и американский продюсер Zhu.
Им компанию составят американский диджей Acraze, австрийский электро-дуэт Shouse, бразильская метал-группа Sepultura, британская метал-группа Napalm Death, финская рок-группа Blind Channel и белорусская пост-панк-группа Molchat Doma.
На электронной сцене Dance Arena живые сеты отыграют диджеи Хани Дижон, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Denis Sulta, Anfisa Letyago и техно-дуэт Mathame. Кроме них, на фестиваль приедут бывший барабанщик Ramones Марки Рамон, рок-группы She Past Away, Bury Tomorrow, Discharge, Incantation и Moscow Death Brigade.
Ранее Exit назвал имя первого хедлайнера — им стал Ник Кейв со своей рок-группой The Bad Seeds. Всего на 40 сценах и зонах Exit выступят более 1000 артистов. Уже объявленных можно найти на сайте фестиваля.
Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слободана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.