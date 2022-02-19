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Трио Тома Хэнкса, Роберта Земекиса и Эрика Рота воссоединяется для съемок экранизации романа «Здесь»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:22

Актер Том Хэнкс, режиссер Роберт Земекис и сценарист Эрик Рот впервые за 30 лет поработают вместе. Они займутся экранизацией романа «Здесь» («Here»), пишет Deadline.

В последний раз, когда это трио собиралось вместе, получился оскароносный «Форрест Гамп». На церемонии 1995 года каждый из них унес статуэтку в своей категории (лучшая мужская роль, режиссура и адаптированный сценарий).

Проект «Здесь» все еще находится в разработки и многие детали, включая дату выхода, пока не раскрываются. Однако, по информации издания, за него уже борются конкурирующие киностудии и стриминговые платформы.

Отмечается, что картина будет следовать за сюжетом одноименного графического романа Ричарда Макгуайра 2014 года. В нем рассказывается история одной комнаты с 1973 по 2030 год. Автор углубляется в судьбы людей, которые размещались там в прошлом, и прогнозирует, какими будут ее жильцы в дальнейшем.

Продюсированием займутся студии Земекиса и Хэнкса — ImageMovers и Playtone.

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