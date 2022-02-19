Во Франции мужчина попытался отключить интернет своим детям, но ограничил доступ всему городу

Во французской коммуне Мессанж мужчина случайно отключил интернет всему городу. Он просто хотел ограничить доступ в сеть своим детям, пишет Национальное агентство по радиочастотам (ANFR), которое провело расследование таинственного сбоя.

Местные жители начали жаловаться, что каждый день по ночам у них пропадает сеть. Более того, ограничение интернета происходило стабильно с полуночи до 03.00.

Тогда тулузское отделение ANFR начало отслеживать, куда уходит интернет. Когда график на анализаторе спектра радиочастот начал характерно меняться, стало ясно — стабильность сети нарушает глушитель, владение и пользование которым запрещено во Франции.

Команда следователей начала поиски источника помех. Пришлось дождаться утра, чтобы познакомиться с местными жителями и расспросить их об устройстве. Так ANFR нашла мужчину из соседнего муниципалитета, который пытался отучить детей сидеть по ночам в телефонах.

Отец поделился, что его дети стали зависимы от соцсетей и других приложений, каких именно — он не уточнил. По его словам, на это повлияла самоизоляция из‑за пандемии.

Мужчина решил описать свою проблему на одном из форумов. Там ему посоветовали купить глушитель связи, и с тех пор он включал его каждый день с полуночи до трех часов ночи. Однако его мощность он сильно недооценил, ведь интернет пропал у жителей его и соседнего муниципалитета.