В России выявили 179 147 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 179 147 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 924 заражения меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Петербург — 18 042 случая. Следом идут Красноярский край, Москва, Новосибирская область, Пермский край, Подмосковье, а также Воронежская и Свердловская области.