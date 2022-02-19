В России выявили 179 147 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 179 147 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 924 заражения меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений находится Петербург — 18 042 случая. Следом идут Красноярский край, Москва, Новосибирская область, Пермский край, Подмосковье, а также Воронежская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 15 199 720. За сутки умерли 798 человек, за все время — 344 755. Выздоровели 191 098 человек, за весь период — 12 217 942. Число госпитализаций за сутки составило 15 062.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 422,2 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80 млн), на втором — Индия (42,8 млн). За ними идут Бразилия (28 млн), Франция (22,1 млн) и Великобритания (18,5 млн).