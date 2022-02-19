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NYT: Джо Роган получил 200 млн долларов от Spotify за свой скандальный подкаст

Виктория Шанина
Сегодня в 10:10

Эксклюзивные права на подкаст комика Джо Рогана обошлись стрим-сервису Spotify в 200 млн долларов. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Сообщается, что эти деньги Роган получил в мае 2020 года за возвращение на платформу. Два источника, знакомые со сделкой, отмечают, что Spotify потратил на подкаст комика больше, чем на покупку целых компаний, таких как Gimlet Media и The Ringer.

Вместе с тем в последнее время Джо Роган постоянно сталкивается со спорами по поводу предполагаемых фейков о ковиде в подкасте. Spotify контролирует ущерб от ситуации и пообещал выделить еще 100 млн долларов на развитие контента «исторически притесняемых групп».

Скандал, связанный с фейками о вакцинации от коронавируса в подкасте Рогана, начался с заявления музыканта Нила Янга. 27 января он потребовал удалить его музыку из Spotify из‑за дезинформации, которую распространяет Джо Роган. В декабрьский выпуск комик пригласил вирусолога-антипрививочника Роберта Мэлоуна, который высказывал неподтвержденные гипотезы о бесполезности препаратов.

Сервис выполнил требования Янга и удалил его музыку с платформы. У него было 2,6 млн подписчиков и около 6 млн прослушиваний ежемесячно. Вскоре свои композиции удалила «в знак солидарности» с давним другом и Джони Митчелл.

Музыканты придали истории огласку, но они были не первыми, кто пожаловался на позицию Рогана в отношении вакцин. Ранее группа из 270 ученых, профессоров и врачей написала открытое письмо в Spotify. В нем они выразили обеспокоенность «ложными и социально вредными утверждениями», которые распространяет комик в своем подкасте.

Помимо Янга и Митчелл, Spotify решили бойкотировать и другие артисты. Среди них — гитарист Нильс Лофгрен, комик Стюарт Ли, певица Индиа Ари и участник Crosby, Stills, Nash & Young Грэм Нэш.

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