Минюст добавил в список СМИ-иноагентов ООО «Новогодний выпуск»* и ООО «Процесс 2021»**

Министерство юстиции добавило в список СМИ-иностранных агентов ООО «Новогодний выпуск»* и ООО «Процесс 2021»**. Соответствующие записи появились в реестре ведомства.

Согласно информации из базы данных «Спарк-Интерфакс», генеральным директором первой организации является Беляев Иван Михайлович***, журналист «Радио Свобода»****.

В качестве генерального директора второй указан Анин Роман Александрович*****, основатель издания «Важные истории»******.

Сейчас в реестре СМИ-иностранных агентов значатся 118 изданий и физических лиц. Из них 94 получили такой статус в 2021 году.

1 сентября 2021 года руководители независимых изданий предложили 12 поправок в закон об иностранных агентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов.

В Кремле пообещали рассмотреть предложения, в Госдуму внесли два законопроекта о признании иноагентами только по решению суда.

*ООО «Новогодний выпуск» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**ООО «Процесс 2021» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

***Беляев Иван Михайлович включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

****«Радио Свобода» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*****Анин Роман Александрович включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

******«Важные истории» включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.