перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Число фигурантов дела о съемке у мечети в Москве возросло до шести человек Вчера в 22:37
Минюст добавил в список СМИ-иноагентов ООО «Новогодний выпуск»* и ООО «Процесс 2021»** Вчера в 21:42
Один из авторов граффити с Хармсом в Петербурге выступил против его замены на световую проекцию Вчера в 21:02
Новый виток в деле Валиевой, новый альбом Beach House и другие новости дня
Вчера в 20:48 дайджест
Умер народный артист России Борис Невзоров Вчера в 20:41
РИА «Новости»: в центре Донецка прогремел мощный взрыв Вчера в 19:19
olympic_russia/Instagram
Сборная России по хоккею обыграла Швецию по буллитам и вышла в финал Олимпиады-2022 Вчера в 19:08
ILGA-Europe выпустила доклад о положении ЛГБТИ-людей в Европе и Центральной Азии в 2021 году Вчера в 18:37
ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации в Россию. В Донецке включили сирену гражданской обороны Вчера в 18:03
«Макдоналдс» зарегистрирует в России товарный знак «Па-ра-па-па-паам» Вчера в 17:32
Голикова: уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России снизился до 59,7% Вчера в 17:04
Компания Уилла Смита и его жены снимет сериал о враждующей голливудской паре Вчера в 16:52
Christie’s
Собачью будку, крышу которой пробил метеорит, выставят на аукцион за 300 тыс. долларов Вчера в 16:48
Суд заменил Олегу Навальному условное наказание на реальный срок Вчера в 16:33
Дмитрия Киселева внесли в список лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины» Вчера в 16:17
Суд исключил петербургский фонд «Гуманитарное действие» из списка иноагентов Вчера в 15:44
Tame Impala выпустили сборник би-сайдов и ремиксов к альбому «The Slow Rush» Вчера в 15:41
WOW TV/YouTube
Basic Boy вернулся с новым альбомом «Ничто, Никогда» Вчера в 15:37
Российская архитектурная студия Grace реконструирует здание культурного центра в Ташкенте Вчера в 15:05
White Lies опубликовали новый альбом «As I Try Not to Fall Apart» Вчера в 14:43
Отключить рекламу

Минюст добавил в список СМИ-иноагентов ООО «Новогодний выпуск»* и ООО «Процесс 2021»**

Денис Ламехов
Вчера в 21:42

Министерство юстиции добавило в список СМИ-иностранных агентов ООО «Новогодний выпуск»* и ООО «Процесс 2021»**. Соответствующие записи появились в реестре ведомства.

Согласно информации из базы данных «Спарк-Интерфакс», генеральным директором первой организации является Беляев Иван Михайлович***, журналист «Радио Свобода»****.

В качестве генерального директора второй указан Анин Роман Александрович*****, основатель издания «Важные истории»******.

Сейчас в реестре СМИ-иностранных агентов значатся 118 изданий и физических лиц. Из них 94 получили такой статус в 2021 году.

1 сентября 2021 года руководители независимых изданий предложили 12 поправок в закон об иностранных агентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов.

В Кремле пообещали рассмотреть предложения, в Госдуму внесли два законопроекта о признании иноагентами только по решению суда.

*ООО «Новогодний выпуск» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**ООО «Процесс 2021» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

***Беляев Иван Михайлович включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

****«Радио Свобода» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*****Анин Роман Александрович включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

******«Важные истории» включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
радио "Свобода"
Госдума
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить