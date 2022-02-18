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Один из авторов граффити с Хармсом в Петербурге выступил против его замены на световую проекцию 21:02
Новый виток в деле Валиевой, новый альбом Beach House и другие новости дня
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РИА «Новости»: в центре Донецка прогремел мощный взрыв 19:19
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Сборная России по хоккею обыграла Швецию по буллитам и вышла в финал Олимпиады-2022 19:08
ILGA-Europe выпустила доклад о положении ЛГБТИ-людей в Европе и Центральной Азии в 2021 году 18:37
ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации в Россию. В Донецке включили сирену гражданской обороны 18:03
«Макдоналдс» зарегистрирует в России товарный знак «Па-ра-па-па-паам» 17:32
Голикова: уровень коллективного иммунитета против коронавируса в России снизился до 59,7% 17:04
Компания Уилла Смита и его жены снимет сериал о враждующей голливудской паре 16:52
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Собачью будку, крышу которой пробил метеорит, выставят на аукцион за 300 тыс. долларов 16:48
Суд заменил Олегу Навальному условное наказание на реальный срок 16:33
Дмитрия Киселева внесли в список лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины» 16:17
Суд исключил петербургский фонд «Гуманитарное действие» из списка иноагентов 15:44
Tame Impala выпустили сборник би-сайдов и ремиксов к альбому «The Slow Rush» 15:41
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Российская архитектурная студия Grace реконструирует здание культурного центра в Ташкенте 15:05
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Дайджест

Новый виток в деле Валиевой, новый альбом Beach House и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:48

Сборная России по хоккею в серии послематчевых буллитов обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады-2022 в Пекине. В финальной игре российские спортсмены сыграют с Финляндией, она состоится 20 февраля.

Глава МОК Томас Бах заявил, что организация выясняет, было ли в деле Камилы Валиевой жестокое обращение с ребенком. «Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди, ее встречали. У меня даже мурашки по коже шли. Мне было даже холодно смотреть на это», — сказал он.

Главы ДНР и ЛНР призвали население покинуть территорию и объявили об эвакуации граждан в Россию. В Донецке взорвался автомобиль руководителя народной милиции Донецкой народной республики Дениса Синенкова.

Суд в Петербурге отменил решение Минюста о включении благотворительного фонда «Гуманитарное действие» в реестр НКО-иноагентов. Это первое подобное судебное решение, при котором НКО не отказалась от иностранного финансирования.

Олегу Навальному, который, по данным суда, сейчас находится за пределами России, заменили условное наказание на реальный срок. Он должен будет отбыть его в колонии строгого режима.

Вышел »>первый трейлер антологического сериала «Первая леди». Картина будет посвящена Мишель Обаме, Бетти Форд и Элеоноре Рузвельт.

И еще один дебютный проморолик — на этот раз к биографическому фильму «Элвис» о короле рок-н-ролла с Остином Батлером и Томом Хэнксом в главных ролях. Релиз киноленты запланирован на 14 июля.

Amazon снимет кинокартину по видеоигре Life Is Strange. Актерский состав и подробности сюжета пока не разглашаются.

Компания Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт Смит Westbrook Studios приобрела права на японский сериал «Мы не можем работать вместе» для разработки американского ремейка. Комедия рассказывает о голливудской паре актеров, которые отказываются работать друг с другом после разрыва двадцатилетней давности.

Что по новым музыкальным релизам? Сегодня увидели свет альбомы дрим-поп-дуэта Beach House и инди-рокеров White Lies, сборник би-сайдов и ремиксов (есть даже Lil Yachty) Tame Impala и новинки от Basic Boy и Оливера Три.

«Афиша» и Kinder Delice подготовили совместный спецпроект: гид развлечений для всей семьи. Рассказываем, что посмотреть, во что поиграть, где погулять, как изучить что‑то новое, — все собрали здесь.

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Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
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«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
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Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
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