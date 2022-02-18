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Умер народный артист России Борис Невзоров

Денис Ламехов
Сегодня в 20:41

Советский и российский актер, народный артист России Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Тамара Михайлова, директор Малого театра, где в последние годы служил актер, рассказала агентству, что Невзоров умер от коронавируса.

Борис Невзоров родился в 1950 году в станице Староминская Краснодарского края. В 1968 году поступил в училище имени Щепкина, в 1975 году окончил Школу-студию МХАТ.

В разное время играл в Новом драматическом театре, театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени Станиславского.

Среди его киноролей — работы в картинах «Найти и обезвредить» (1982), «Говорит Москва» (1985), «Дурак» (2013), «Майор» (2014).

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