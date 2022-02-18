Один из авторов граффити с Хармсом в Петербурге выступил против его замены на световую проекцию

Соавтор граффити с портретом поэта-обэриута Даниила Хармса в Петербурге Паша Кас выступил против его замены на световую проекцию. Сообщение появилось в инстаграм-аккаунте художника.

Он сообщил, что Даниил Петров, который, по словам Каса, представлялся защитником граффити, не имеет к нему отношения. Художник отметил, что Петров получил премию петербургского журнала «Собака» за защиту изображения, и он же, по данным соавтора работы, подписал компромиссное соглашение, которое предполагает закрашивание портрета. «Меня никто не предупредил об этом, узнал из фотоотчета с лауреатами премии», — добавил Кас.