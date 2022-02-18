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Один из авторов граффити с Хармсом в Петербурге выступил против его замены на световую проекцию 21:02
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Один из авторов граффити с Хармсом в Петербурге выступил против его замены на световую проекцию

Денис Ламехов
Сегодня в 21:02

Соавтор граффити с портретом поэта-обэриута Даниила Хармса в Петербурге Паша Кас выступил против его замены на световую проекцию. Сообщение появилось в инстаграм-аккаунте художника.

Он сообщил, что Даниил Петров, который, по словам Каса, представлялся защитником граффити, не имеет к нему отношения. Художник отметил, что Петров получил премию петербургского журнала «Собака» за защиту изображения, и он же, по данным соавтора работы, подписал компромиссное соглашение, которое предполагает закрашивание портрета. «Меня никто не предупредил об этом, узнал из фотоотчета с лауреатами премии», — добавил Кас.

Я узнал от Даниила что он работал над компромиссным решением, собирал подписи жильцов для разрешения закрасить граффити и установить проекцию, встречался с депутатами. Я поговорил с ним и сказал что я против закрашивания Хармса, использования нашего проекта и сказал ему остановить начатый процесс, на что получил ответ: если вы против, то мы объявим конкурс и другие художники нарисуют дизайн для проекции.
Паша Кас
соавтор граффити с портретом Хармса

Художник заявил, что будет добиваться сохранения изображения. 16 февраля группа активистов сообщила, что администрация Центрального района и товарищество собственников жилья на Маяковского, 11 намерены подписать мировое соглашение.

По его итогам портрет Даниила Хармса закрасят и заменят световой проекцией. Активисты отметили, что юридических возможностей сохранить изображение не было.

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