Один из авторов граффити с Хармсом в Петербурге выступил против его замены на световую проекцию

Соавтор граффити с портретом поэта-обэриута Даниила Хармса в Петербурге Паша Кас выступил против его замены на световую проекцию. Сообщение появилось в инстаграм-аккаунте художника.
Он сообщил, что Даниил Петров, который, по словам Каса, представлялся защитником граффити, не имеет к нему отношения. Художник отметил, что Петров получил премию петербургского журнала «Собака» за защиту изображения, и он же, по данным соавтора работы, подписал компромиссное соглашение, которое предполагает закрашивание портрета. «Меня никто не предупредил об этом, узнал из фотоотчета с лауреатами премии», — добавил Кас.
Художник заявил, что будет добиваться сохранения изображения. 16 февраля группа активистов сообщила, что администрация Центрального района и товарищество собственников жилья на Маяковского, 11 намерены подписать мировое соглашение.
По его итогам портрет Даниила Хармса закрасят и заменят световой проекцией. Активисты отметили, что юридических возможностей сохранить изображение не было.