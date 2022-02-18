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ILGA-Europe выпустила доклад о положении ЛГБТИ-людей в Европе и Центральной Азии в 2021 году

Денис Ламехов
Сегодня в 18:37

Международная организация ILGA-Europe выпустила доклад о положении ЛГБТИ-людей в Европе и Центральной Азии в 2021 году. Документ появился на сайте ILGA.

Он посвящен основным для обозначенных групп событиям в правовой, политической и социальной сфере в 55 странах. Так, согласно данным доклада, направленная против признания прав на гендерную идентичность и прав транс-людей риторика в европейском и центрально-азиатском регионе остается «широко распространенной, крепкой и устойчивой».

В тексте сообщается, что реформы законодательства, связанные с признанием гендерного статуса, приостановились в Бельгии, Хорватии, Финляндии, Швеции и ряде других стран. В Греции, Португалии, Польше и России в этой сфере наблюдается регресс, говорят авторы документа.

Напротив, испанское правительство выделено составителями доклада в качестве защитника прав транс-людей. Страна приняла законодательные нормы, касающиеся признания гендерной идентичности.

В 2021 году Франция запретила конверсионную терапию, которую также называют «лечением от гомосексуальности». Она стала третьей европейской страной после Мальты (2016) и Германии (2020), совершившей подобный шаг, сообщает ILGA.

Германия установила запрет на «нормализующие» хирургические вмешательства для интерсекс-людей, а Бельгия находится в процессе разработки соответствующего законодательства, добавляют в организации.

России в докладе посвящены пять страниц — больше, чем любой другой стране. Среди прочего там упоминается дело активистки и художницы Юлии Цветковой, задержания несовершеннолетних участников встречи любителей аниме в Санкт-Петербурге, которым, по некоторым данным, предложили сфотографироваться с ЛГБТ-флагом, кейс компании «ВкусВилл», которая запечатлела в своей рекламной кампании однополую пару, затем удалила съемку и извинилась за «непрофессионализм отдельных сотрудников», а также штраф «Муз-ТВ» на миллион рублей за образы гостей, «не соответствующие традиционной половой ориентации».

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