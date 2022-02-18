«Макдоналдс» зарегистрирует в России товарный знак «Па-ра-па-па-паам»

«Макдоналдс» зарегистрирует бренд «Па-ра-па-па-паам» на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую заявку корпорация подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 18 января, а принята она к рассмотрению 11 февраля.

Отмечается, что «Макдоналдс» намерен зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право открытия ресторана.

«Па-ра-па-па-паам» — известная мелодия из рекламы «Макдоналдса».