«Макдоналдс» зарегистрирует в России товарный знак «Па-ра-па-па-паам»

«Макдоналдс» зарегистрирует бренд «Па-ра-па-па-паам» на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующую заявку корпорация подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 18 января, а принята она к рассмотрению 11 февраля.
Отмечается, что «Макдоналдс» намерен зарегистрироваться по классу международной классификации товаров и услуг, который дает право открытия ресторана.
«Па-ра-па-па-паам» — известная мелодия из рекламы «Макдоналдса».
В августе 2021 года «Макдоналдс» решил зарегистрировать в России товарные знаки «Макдак» и McDAK. Среди других запатентованных знаков — «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии».