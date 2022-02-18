Собачью будку, крышу которой пробил метеорит, выставят на аукцион за 300 тыс. долларов

Собачью будку, крышу которой пробил метеорит, выставят на аукцион Christie’s. Владельцы намерены выручить за нее от 200 до 300 тыс. долларов, пишет New York Post.

Дыра в будке появилась 23 апреля 2019 года, когда над городком Агуас-Саркас в Коста-Рике прошел метеоритный дождь. Космический гость загорелся и распался при входе в атмосферу Земли, что засняли несколько камер.

Одна часть астероида пробила крышу частного дома, другая попала в будку, где в это время спала немецкая овчарка Роки. Собака не пострадала, отделавшись испугом.

Как отмечает New York Post, большинство метеоритов сгорают в атмосфере Земли. А те, что долетают, обычно падают в океаны, которые покрывают две трети поверхности планеты, или в отдаленные районы. Поэтому судьба данного метеорита столь уникальна.

Сам метеорит также будут продавать на аукционе. Он принадлежит к группе хондритов и практически идентичен Солнцу по химическому составу. Камень возрастом 4,5 млрд лет собираются продать за 40–60 тыс. долларов.

Глава отдела науки и естественной истории Christie’s Джеймс Хислоп объяснил стоимость будки и космического камня тем, что «суммарный вес всех известных метеоритов меньше годовой добычи золота».