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Компания Уилла Смита и его жены снимет сериал о враждующей голливудской паре

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:52

Компания Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт Смит Westbrook Studios приобрела права на японский сериал «Мы не можем работать вместе» («We Can’t Work Together») для разработки американского ремейка. Об этом сообщает Deadline.

Комедия рассказывает о голливудской паре актеров, которые отказываются работать друг с другом после разрыва двадцать лет назад. Надеясь вернуть свою карьеру, они становятся партнерами в крупнобюджетном телесериале. Проект заставляет их забыть о вражде ради последнего шанса доказать свою значимость в индустрии.

Кто снимет сериал и сыграет в нем, пока неизвестно. Исполнительными продюсерами проекта выступят Теренс Картер, Дэвид Бурштейн и автор оригинального шоу Ясуси Акимото.

«Это идеальное шоу для первого выхода Westbrook на азиатский рынок телевизионных форматов — талантливая комедия, пронизанная душевной романтикой», — сказал Картер.

Оригинальный сериал впервые вышел в эфир в 2020 году и сразу же попал в заголовки газет. Он нарушил нормы индустрии в Японии из‑за того, что две конкурирующие компании спонсировали его в одно и то же время. Это считается запретным.

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