Дмитрия Киселева внесли в список лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины»

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев внесен в список лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры страны.

«Приказ Министерства культуры и информационной политики от 17.02.2022 № 88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022 № 117», — указано в сообщении ведомства.

В разговоре с РИА «Новости» Киселев заявил: «Украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста». Он назвал утверждения украинской стороны «смешными».

Всего в перечень включены 209 лиц. Среди них кинорежиссер Никита Михалков, рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), певец Митя Фомин, хип-хоп-исполнитель Моргенштерн.

В 2014 году Дмитрий Киселев был внесен в санкционный список Евросоюза. Он пытался оспорить это решение, но суд ЕС сохранил действие ограничительных мер.