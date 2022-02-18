White Lies опубликовали новый альбом «As I Try Not to Fall Apart»

Британская инди-рок-группа White Lies выпустила новый альбом «As I Try Not to Fall Apart». Он доступен на стриминговых площадках.
На шестую по счету пластинку коллектива попали 10 песен, включая вышедшие ранее заглавный трек и синглы «I Don’t Want to Go to Mars», «Am I Really Going to Die» и «Blue Drift».
С музыкальной точки зрения это все тот же характерный для группы гитарный звук с вкраплениями электронной музыки, отсылающий то к Echo and the Bunnymen, то к коллегам по цеху Franz Ferdinand.
Предыдущий альбом группы «Five» увидел свет в феврале 2019 года.