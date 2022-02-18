White Lies опубликовали новый альбом «As I Try Not to Fall Apart»

С музыкальной точки зрения это все тот же характерный для группы гитарный звук с вкраплениями электронной музыки, отсылающий то к Echo and the Bunnymen, то к коллегам по цеху Franz Ferdinand.

Предыдущий альбом группы «Five» увидел свет в феврале 2019 года.