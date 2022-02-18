Basic Boy вернулся с новым альбомом «Ничто, Никогда»

Хип-хоп-исполнитель из Уфы Basic Boy выпустил четвертый студийный альбом «Ничто, Никогда».

В него вошло 13 треков, включая ранее вышедший «Быть окей». В записи пластинки приняли участие ЛСП, GONE.Fludd, Boulevard Depo и Tveth.

Basic Boy рассказал, что готовил этот релиз два с лишним года, набираясь опыта. «За это время многое поменялось, и, наверное, это некая проверка, насколько мое мировоззрение укладывается в мир вокруг, насколько так же, как и я, слушатели ощущают тяжелый и неприятный процесс взросления и ускользающих моментов юности», — отметил он.