Александр Гудков создал дроп одежды для ФК GirlPower. Женя Борзых и Никита Кукушкин ее примерили

Шоумен и продюсер Александр Гудков создал коллекцию одежды вместе с футбольным клубом GirlPower. В рекламной кампании дропа приняли участие Женя Борзых из СБПЧ, актер Никита Кукушкин и футболистки клуба.

В коллекцию вошли жилетки с розовыми мячами, высокие гетры и винтажная сумка. Купить их можно на «Яндекс.Маркете», жилетка стоит 6000 рублей, гетры — 2000, сумка — 4500.

«Скоро разные праздники. А я обожаю своих любимок. Без них ни свет не мил, ни ночь не весела. Хочется греть их со всех сторон, как соляная грелка рыбака у лунки», — прокомментировал работу над коллекцией Гудков.