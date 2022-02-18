Блины, поединки и сожжение башни: Никола-Ленивец объявил полную программу Масленицы

Никола-Ленивец объявил полную программу Масленицы, которая состоится 6 марта. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе арт-парка.

В этом году в Никола-Ленивце будут сжигать 23-метровую «Вавилонскую башню» архитектора Екатерины Поляковой, которая была создана по итогам Международного открытого конкурса.

«Библейский миф рассказывает о людях, которые хотели возвести „башню до небес“, чтобы „сделать себе имя“. Чтобы усмирить их гордыню, бог смешал языки строителей, так что они больше не могли понимать друг друга, и рассеял их по всей земле. Сегодня мы снова у подножия этой башни непонимания — погрязли в ссорах по любым вопросам. И только нам решать — продолжать распри или сплотиться у большого костра», — отмечают организаторы.

Башню из бруса, бревен, хвороста и сена уже несколько месяцев возводит команда из шестнадцати человек. Арт-объект станет частью масленичного перформанса. Гости смогут не только подняться на самый верх конструкции, но и положить записку в большой шар, который прокатится по всему парку. Организаторы предлагают написать на ней самые благие помыслы и радостные пожелания. После этого шар докатится до «Вавилонской башни» и даст старт великому сожжению.

На мероприятии также пройдут традиционные народные забавы и поединки: сразиться на смелость, прыгнуть в сеновал с крепости Бастилии и победить Жар-птицу.

Программа Масленицы:

12.00–16.00 ― Никола-Ленивецкий городок забав и поединков;

13.00–16.00 ― «Небесная почта» Олега Жуковского и театра La Pushkin;

16.45 ― начало перформанса, предваряющего сожжение;

17.45–19.00 ― сожжение «Вавилонской башни».

Стоимость билета — 5000 рублей, для детей до 14 лет не требуется.