Metronomy выпустили новый альбом «Small World»

Британская инди-поп-группа Metronomy выпустила новый, седьмой по счету альбом «Small World». В нем 9 треков, два из которых — «Things Will Be Fine» и «It’s Good to Be Back» — выходили ранее в виде синглов.
Критики назвали пластинку самой пасторальной в истории группы и отметили ее меньшую нацеленность на мейнстрим, чем предыдущий альбом «Metronomy Forever», наполненный хитами.
Предлагаем перечитать архивное интервью «Афиши» с вокалистом Metronomy Джо Маунтом, взятое после выхода пятого по счету альбома «Summer 08». В нем фронтмен рассказал о своих впечатлениях от Москвы, мировых туров и выхода Великобритании из Евросоюза.