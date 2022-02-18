Metronomy выпустили новый альбом «Small World»

Британская инди-поп-группа Metronomy выпустила новый, седьмой по счету альбом «Small World». В нем 9 треков, два из которых — «Things Will Be Fine» и «It’s Good to Be Back» — выходили ранее в виде синглов.

Критики назвали пластинку самой пасторальной в истории группы и отметили ее меньшую нацеленность на мейнстрим, чем предыдущий альбом «Metronomy Forever», наполненный хитами.