В России признали нежелательным движение «Свободный Идель-Урал»

Генпрокуратура признала нежелательным в России движение «Свободный Идель-Урал», которое выступает за восстановление суверенитета коренных народов Поволжья. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что «Свободный Идель-Урал» — украинская организация и ее деятельность представляет угрозу конституционному строю России.

В программе НКО говорится, что она выступает за создание независимых, демократических государств Идель-Урала: Эрзяно-Мокшании (Мордовии), Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана.

Соучредитель движения Рафис Кашапов говорил в 2019 году «Idel.Реалии»*, что организация регулярно отслеживает ситуацию в Поволжье «на предмет соблюдения российскими властями прав коренного населения».

«Нашим народам все труднее сохранять свою национальную идентичность. Из года в год ситуация ухудшается. Запрещена деятельность национальных партий, аннулирована регистрация многочисленных общественных объединений и средств массовой информации», — утверждал он.

* «Idel.Реалии» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.