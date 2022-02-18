«Я в котле великой жизни»: Tapenight и «Лауд» выпустили трек «Вольта»

Tapenight и «Лауд» выпустили совместный трек под названием «Вольта». Кроме того, музыканты опубликовали тизер грядущего клипа.
«Этот рассвет мы встречаем с тобой/Ты обещаешь, ты будешь со мной/А алкоголь превратится в огонь/Ты танцуй со мной, потанцуй со мной», — поют в припеве артисты.
Tapenight — группа, основанная бывшими участниками петербургского коллектива Super Collection Orchestra Дмитрием Батариным и Андреем Манолли. Дебютный сингл коллектива «Все орут» вышел 28 февраля 2020 года.
«Лауд» — уфимско-петербургская группа, в состав которой входят Виталий Александров, Рамиль Абдеев и Сергей Куликов. Свой первый альбом «Привет!» трио представило в 2015 году. Однако наибольшую популярность ему принесла пластинка «ТанецГолосЗвук» и ее вторая и третья части.