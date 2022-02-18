«Я в котле великой жизни»: Tapenight и «Лауд» выпустили трек «Вольта»

Tapenight и «Лауд» выпустили совместный трек под названием «Вольта». Кроме того, музыканты опубликовали тизер грядущего клипа.

«Этот рассвет мы встречаем с тобой/Ты обещаешь, ты будешь со мной/А алкоголь превратится в огонь/Ты танцуй со мной, потанцуй со мной», — поют в припеве артисты.