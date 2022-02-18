Спрос на антидепрессанты в России вырос на 43%. Причиной специалисты называют последствия пандемии

С 10 января по 6 февраля россияне купили более 895 тыс. упаковок антидепрессантов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года (626 тыс.). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Вырос спрос и на нейролептики — на 35%. Если за неполный месяц в 2022 году продажи этих препаратов составили 698 тыс. упаковок, то за такой же период в предыдущем — 516 тыс.

Главной причиной увеличения спроса врачи называют последствия пандемии. Они отмечают выросшее число обращений к психологам, психиатрам и неврологам.

По словам психотерапевта Юрия Вяльбы, у людей все чаще наблюдаются осложнения со стороны нервной системы и психики из‑за так называемого постковидного синдрома. Также пациенты обращаются с нарушениями сна, тревожностью, депрессивными состояниями.

Многие начали испытывать неврозы и депрессии из‑за перехода на удаленный режим работы, отметил специалист. Не последнюю роль играют и такие внешние факторы, как неуверенность в завтрашнем дне и боязнь заразиться коронавирусом, добавил он.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, среди россиян, которые перенесли коронавирус, 19% столкнулись с бессонницей, 17% — с депрессией, 16% — с тревожностью. При этом 80% не стали обращаться за медицинской помощью, а ждали, когда «все пройдет само».