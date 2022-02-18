Остин Батлер в первом трейлере биографического фильма «Элвис»

В трейлере показали, что в начале карьеры Элвис Пресли подвергался насмешкам со стороны зрителей, которые быстро поменяли свое мнение, как только услышали его голос. Кроме того, в видео затронули обвинения в адрес певца в сексуальной провокации. Все дело в его активном движении тазом во время выступления, которое тогда считалось неприличным.

Warner Bros. опубликовала первый трейлер биографического фильма «Элвис» о короле рок-н-ролла XX века. Картина выйдет в прокат 14 июля.

Картина расскажет о жизни Элвиса Пресли, начиная с его военной карьеры и заканчивая успешным покорением нескольких музыкальных жанров: от поп-музыки до кантри и рок-н-ролла. Звездный путь рок-н-ролльщика покажут через призму сложных отношений с менеджером Томом Паркером.

Роль Пресли исполнил Остин Батлер («Однажды… в Голливуде»), а менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп»). В фильме также сыграли Энсел Элгорт («Щегол»), Гарри Стайлз («Вечные»), Аарон Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном») и Майлс Теллер («Дело храбрых»).

Режиссером выступил Баз Лурманн, известный по киноленте «Великий Гэтсби».