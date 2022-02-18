Четвертый сезон «Очень странных дел» разделили на две части, первая выйдет 27 мая

Научно-фантастический сериал братьев Даффер «Очень странные дела» будет разделен на две части. Первая выйдет 27 мая, вторая — 1 июля. Об этом говорится в твиттере Netflix.

Объявление на стриминговом сервисе появилось под заголовком «У любого конца есть начало». Дело в том, что сериал уже продлили на пятый сезон, и он станет последним. Одновременно стриминг опубликовал четыре постера шоу и назвал ключевые слова из первых четырех серий: «Россия», «Лаборатория», «Крил-хаус» и «Калифорния».