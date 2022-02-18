Четвертый сезон «Очень странных дел» разделили на две части, первая выйдет 27 мая

Научно-фантастический сериал братьев Даффер «Очень странные дела» будет разделен на две части. Первая выйдет 27 мая, вторая — 1 июля. Об этом говорится в твиттере Netflix.
Объявление на стриминговом сервисе появилось под заголовком «У любого конца есть начало». Дело в том, что сериал уже продлили на пятый сезон, и он станет последним. Одновременно стриминг опубликовал четыре постера шоу и назвал ключевые слова из первых четырех серий: «Россия», «Лаборатория», «Крил-хаус» и «Калифорния».
Действие четвертого сезона развернется через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые окажутся порознь. И следить за ними, вероятно, придется в параллельных сюжетных линиях. Друзьям из Хоукинса предстоит столкнуться с еще более опасной сверхъестественной угрозой, но, разгадав эту страшную тайну, они смогут положить конец ужасам Изнанки.
Хоть пятый сезон и будет последним, не исключен спин-офф, на который намекнули создатели шоу. «О мире „Странных дел“ можно рассказать еще множество увлекательных историй: новые тайны, новые приключения, новые неожиданные герои. Но сперва мы хотим закончить историю сильной девочки по прозвищу Одиннадцать и ее храбрых друзей, историю сломленного шефа полиции и отчаянной матери, историю маленького городка Хоукинса и другого измерения, известного как Изнанка», — заявили они.