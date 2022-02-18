Amazon экранизирует игру Life Is Strange

Amazon Studios снимет фильм по видеоигре Life Is Strange от компании Dontnod Entertainment. Об этом сообщает Deadline.

Для экранизации стрим-сервис заключил сделку с компанией dj2 Entertainment, которая не так давно объявила об адаптации видеоигры It Takes Two для кино и телевидения.

Актерский состав и подробности сюжета пока не разглашаются. Премьера киноленты состоится на Amazon Prime.

Life Is Strange увидела свет 30 января 2015 года. Действие игры происходит в октябре 2013 года, когда 18-летняя Максин Колфилд возвращается в родной город Аркадия-Бей после пяти лет отсутствия. Там она встречает свою давнюю подругу Хлою Прайс, отец которой погиб в автокатастрофе незадолго до переезда Максин в Сиэтл. Тогда из‑за отсутствия подруги девушка нашла поддержу в лице Рейчел Эмбер, но она таинственно исчезла.

Видеоигра удостоилась множества наград и признания критиков. Life Is Strange позволяет игрокам отматывать время назад и влиять на прошлое, настоящее и будущее.