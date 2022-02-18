Дрим-поп-дуэт из США Beach House выпустил новую пластинку «Once Twice Melody». Альбом, разделенный на 4 диска и с 18 треками на борту, можно послушать на всех популярных стримингах.

4 пластинки, из которых состоит релиз, задуманы как главы и выходили последовательно. Первая увидела свет в ноябре 2021 года.

Критики отметили прекрасный саунд «Love Twice Melody», который, по замечанию Pitchfork, не слушаешь, а растворяешься в нем. Некоторым, однако, не хватило экспериментов со звуком, а слушать на протяжении полутора часов одинаковые клавишные и драм-машины показалось немного утомительным.