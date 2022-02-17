Дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 с ЛГБТ-свадьбой двух симов все же выйдет в России

Компания Electronic Arts заявила, что дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 с ЛГБТ-свадьбой двух симов будет доступно для пользователей из России. Сообщение появилось в официальном блоге EA Games.
Разработчики приняли решение после того, как ознакомились с отзывами игроков. «Набор выйдет без каких‑либо изменений», — указано в заявлении компании.
Выпуск дополнения перенесли на 23 февраля. В «Свадебных историях» есть сюжетная линия симов Дом и Кэм — именно ее релиз в составе дополнения вызывал сомнения у Electronic Arts.
10 февраля в EA заявили, что отказались от выпуска набора: по их словам, они не смогли бы «свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так», как они ее представляют, и избежать «существенных изменений».