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Дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 с ЛГБТ-свадьбой двух симов все же выйдет в России

Денис Ламехов
Сегодня в 21:48

Компания Electronic Arts заявила, что дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 с ЛГБТ-свадьбой двух симов будет доступно для пользователей из России. Сообщение появилось в официальном блоге EA Games.

Разработчики приняли решение после того, как ознакомились с отзывами игроков. «Набор выйдет без каких‑либо изменений», — указано в заявлении компании.

Выпуск дополнения перенесли на 23 февраля. В «Свадебных историях» есть сюжетная линия симов Дом и Кэм — именно ее релиз в составе дополнения вызывал сомнения у Electronic Arts.

10 февраля в EA заявили, что отказались от выпуска набора: по их словам, они не смогли бы «свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мира так», как они ее представляют, и избежать «существенных изменений».

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