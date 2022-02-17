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Международный союз конькобежцев не пригласил Камилу Валиеву на показательные выступления Олимпиады 22:31
Дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 с ЛГБТ-свадьбой двух симов все же выйдет в России 21:48
ВЦИОМ: более 60% россиян назвали необъективным расследование дела фигуристки Валиевой 21:21
Экс-вокалистка Crystal Castles Элис Гласс выпустила дебютный сольный альбом «Prey//IV» 20:38
Золото фигуристки Щербаковой, перенос сериала по The Last of Us и другие новости дня
20:21 дайджест
В сети появился трейлер нового сериала Андрея Лошака про русских хакеров. Премьера — 23 февраля 18:24
Fontaines D.C./YouTube
Fontaines D.C. опубликовали клип на новый сингл «I Love You» 18:18
На Okko покажут трансляции трех спектаклей «Золотой Mаски» online 17:44
В новой кампании Victoria’s Secret приняли участие модели с инвалидностью и синдромом Дауна 17:35
Щербакова завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Валиева четвертая 17:06
Россия выслала заместителя посла США 17:02
Инстасамка выпустила клип на свой хит «Lipsi Ha» 16:51
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Новый сериал Валерии Гай Германики выйдет 6 марта. Вот кадры со съемочной площадки 16:39
С марта Латвия и Литва разрешат въезд российским туристам 16:23
В Москве начали задерживать защитников Троицкого леса 16:00
Ив Тюмор опубликовал видео на трек «Secrecy Is Incredibly Important to the Both of Them» 15:53
Сериал «Happy End» об индустрии вебкама продлили на второй сезон 14:56
nadyariot/Instagram
РБК: СК проверяет публикации Надежды Толоконниковой* на предмет оскорбления чувств верующих 14:47
В селах Бурятии планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя 14:14
Петербуржцу, убившему трансгендерную девушку, дали менее 2 лет тюрьмы. Его освободили в зале суда 13:57
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Дайджест

Золото фигуристки Щербаковой, перенос сериала по The Last of Us и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:21

Россиянка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева оказалась на четвертом месте.

Обе стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в многократных нарушениях режима тишины и обстрелах. О жертвах не сообщается, курсы гривны и рубля пошли вниз.

В Совете Федерации предложили признать чайлдфри, радикальный феминизм и нормализацию ЛГБТК+ незаконным контентом. Один из авторов документа ставит эти идеи в один ряд с романтизацией терроризма, маньяков и убийц.

Суд в Петербурге признал местного жителя, убившего и расчленившего трансгендерную девушку, виновным в превышении самообороны. Зачтя время в СИЗО, его освободили в зале суда.

Заместителя посла США в Москве Барта Гортмана выслали из России. В американской дипмиссии о причинах такого решения не сообщили и пообещали ответные шаги.

Латвия и Литва разрешат россиянам въезд без европейского сертификата о вакцинации и карантина — только с ПЦР-тестом. В первом случае изменения вступают в силу с 1 марта, во втором — с 31 марта.

Victoria’s Secret выпустил новую коллекцию The Love Cloud и инклюзивную рекламную кампанию к ней. В съемке приняла участие пуэрториканка София Джирау — она стала первой в истории бренда моделью с синдромом Дауна.

Новый сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», рассказывающий о насилии над женщиной и страхе сообщить о нем, выйдет уже 6 марта. По ссылке — короткий рассказ о двух сюжетных линиях картины и кадры со съемочной площадки.

И еще об одном отечественном сериале: драма «Happy End» получит второй сезон. Она рассказывает о 19-летних возлюбленных, которые начинают заниматься вебкам-моделингом, чтобы обеспечить себе жизнь в столице.

Многосерийная лента по видеоигре The Last of Us выйдет не в конце 2022 года, а только в 2023-м. По словам директора по контенту HBO Кейси Блойса, в Канаде все еще идут съемки.

Что произошло в музыкальном мире? Ирландские самородки Fontaines D.C. выложили видео на новый сингл «I Love You», экспериментатор Ив Тюмор показал клип на трек «Secrecy Is Incredibly Important to the Both of Them», а Инстасамка выпустила ролик на свой главный хит «Lipsi Ha».

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