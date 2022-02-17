Золото фигуристки Щербаковой, перенос сериала по The Last of Us и другие новости дня

Россиянка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева оказалась на четвертом месте.

Обе стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в многократных нарушениях режима тишины и обстрелах. О жертвах не сообщается, курсы гривны и рубля пошли вниз.

В Совете Федерации предложили признать чайлдфри, радикальный феминизм и нормализацию ЛГБТК+ незаконным контентом. Один из авторов документа ставит эти идеи в один ряд с романтизацией терроризма, маньяков и убийц.

Суд в Петербурге признал местного жителя, убившего и расчленившего трансгендерную девушку, виновным в превышении самообороны. Зачтя время в СИЗО, его освободили в зале суда.

Заместителя посла США в Москве Барта Гортмана выслали из России. В американской дипмиссии о причинах такого решения не сообщили и пообещали ответные шаги.

Латвия и Литва разрешат россиянам въезд без европейского сертификата о вакцинации и карантина — только с ПЦР-тестом. В первом случае изменения вступают в силу с 1 марта, во втором — с 31 марта.

Victoria’s Secret выпустил новую коллекцию The Love Cloud и инклюзивную рекламную кампанию к ней. В съемке приняла участие пуэрториканка София Джирау — она стала первой в истории бренда моделью с синдромом Дауна.

Новый сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», рассказывающий о насилии над женщиной и страхе сообщить о нем, выйдет уже 6 марта. По ссылке — короткий рассказ о двух сюжетных линиях картины и кадры со съемочной площадки.

И еще об одном отечественном сериале: драма «Happy End» получит второй сезон. Она рассказывает о 19-летних возлюбленных, которые начинают заниматься вебкам-моделингом, чтобы обеспечить себе жизнь в столице.

Многосерийная лента по видеоигре The Last of Us выйдет не в конце 2022 года, а только в 2023-м. По словам директора по контенту HBO Кейси Блойса, в Канаде все еще идут съемки.

Что произошло в музыкальном мире? Ирландские самородки Fontaines D.C. выложили видео на новый сингл «I Love You», экспериментатор Ив Тюмор показал клип на трек «Secrecy Is Incredibly Important to the Both of Them», а Инстасамка выпустила ролик на свой главный хит «Lipsi Ha».