Россия выслала заместителя посла США

Заместитель посла США в Москве Барт Горман был выслан из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на американскую дипмиссию.

Причин такого решения в посольстве не уточнили. Там добавили, что США ответят на высылку американского дипломата.

С 2017 по 2019 год Горман служил заместителем помощника гоcсекретаря США и помощником директора по расследованию угроз в Бюро дипломатической безопасности Госдепа. На его странице на сайте посольства США говорится, что дипломат отвечает «за ключевые аспекты американо-российских отношений».

Накануне посол США в России Джон Салливан посетил резиденцию МИД РФ и покинул здание через 15 минут. Он отказался называть журналистам цель своего визита. Предполагалось, что дипломат мог получить ответ Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.