перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился трейлер нового сериала Андрея Лошака про русских хакеров. Премьера — 23 февраля 18:24
Fontaines D.C./YouTube
Fontaines D.C. опубликовали клип на новый сингл «I Love You» 18:18
На Okko покажут трансляции трех спектаклей «Золотой Mаски» online 17:44
В новой кампании Victoria’s Secret приняли участие модели с инвалидностью и синдромом Дауна 17:35
Щербакова завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине. Валиева четвертая 17:06
Россия выслала заместителя посла США 17:02
Инстасамка выпустила клип на свой хит «Lipsi Ha» 16:51
Пресс-материалы
Новый сериал Валерии Гай Германики выйдет 6 марта. Вот кадры со съемочной площадки 16:39
С марта Латвия и Литва разрешат въезд российским туристам 16:23
В Москве начали задерживать защитников Троицкого леса 16:00
Ив Тюмор опубликовал видео на трек «Secrecy Is Incredibly Important to the Both of Them» 15:53
Сериал «Happy End» об индустрии вебкама продлили на второй сезон 14:56
nadyariot/Instagram
РБК: СК проверяет публикации Надежды Толоконниковой* на предмет оскорбления чувств верующих 14:47
В селах Бурятии планируют ввести полный запрет на продажу алкоголя 14:14
Петербуржцу, убившему трансгендерную девушку, дали менее 2 лет тюрьмы. Его освободили в зале суда 13:57
Премьеру сериала по игре The Last of Us отложили до 2023 года 13:06
Войска Украины и самопровозглашенных республик обвинили друг друга в обстрелах. Рубль и гривна упали 12:59
Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам колонии 12:01
punkmovies/Instagram
Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской 11:46
В Совфеде предложили признать чайлдфри и радикальный феминизм незаконным контентом 11:26
Отключить рекламу

Новый сериал Валерии Гай Германики выйдет 6 марта. Вот кадры со съемочной площадки

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

Премьера нового сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» пройдет 6 марта в онлайн-кинотеатре Kion. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

В центре сюжета — молодая учительница Анна Федорова. Она обвиняет нескольких влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но общество встает на сторону предполагаемых насильников. Следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства преступления вызывают много вопросов.

© Пресс-материалы
1 из 7
© Пресс-материалы
2 из 7
© Пресс-материалы
7 из 7

Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из‑за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город, и ее роману с учеником, который бросает тень на героиню в глазах общества.

© Пресс-материалы
1 из 7
© Пресс-материалы
2 из 7
© Пресс-материалы
7 из 7

Главную роль в сериале сыграла Светлана Иванова. Помимо нее на экране появятся Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин и другие актеры. Производством занимаются «МТС Медиа» и «Медиаслово». Съемки проходили в Москве и Крыму.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Одиннадцать молчаливых мужчин
Драма о спортивных подвигах московского «Динамо» в Англии
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Анна Федорова
Светлана Иванова
Шамиль Хаматов
Анна Снаткина
Алла Михеева
Мария Голубкина
Федор Лавров
Тарас Кузьмин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить