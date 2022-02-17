Новый сериал Валерии Гай Германики выйдет 6 марта. Вот кадры со съемочной площадки

Премьера нового сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» пройдет 6 марта в онлайн-кинотеатре Kion. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
В центре сюжета — молодая учительница Анна Федорова. Она обвиняет нескольких влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но общество встает на сторону предполагаемых насильников. Следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства преступления вызывают много вопросов.
Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из‑за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город, и ее роману с учеником, который бросает тень на героиню в глазах общества.
Главную роль в сериале сыграла Светлана Иванова. Помимо нее на экране появятся Шамиль Хаматов, Анна Снаткина, Алла Михеева, Мария Голубкина, Федор Лавров, Тарас Кузьмин и другие актеры. Производством занимаются «МТС Медиа» и «Медиаслово». Съемки проходили в Москве и Крыму.