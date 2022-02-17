Новый сериал Валерии Гай Германики выйдет 6 марта. Вот кадры со съемочной площадки

Премьера нового сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» пройдет 6 марта в онлайн-кинотеатре Kion. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса. В центре сюжета — молодая учительница Анна Федорова. Она обвиняет нескольких влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но общество встает на сторону предполагаемых насильников. Следователь, ведущий дело перед выходом на пенсию, хочет добиться справедливого наказания, но обстоятельства преступления вызывают много вопросов.

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Действие сериала развивается параллельно в двух сюжетных линиях: это расследование изнасилования, которое пережила главная героиня, и события прошлого, которые привели Анну к той ночи на яхте. Создатели уделят внимание обстоятельствам, из‑за которых Федорова вернулась из Москвы в свой провинциальный город, и ее роману с учеником, который бросает тень на героиню в глазах общества.

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