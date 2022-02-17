В новой кампании Victoria’s Secret приняли участие модели с инвалидностью и синдромом Дауна

Бренд нижнего белья Victoria’s Secret выпустил новую коллекцию The Love Cloud, в инклюзивной рекламной кампании которой наряду с топ-моделями приняли участие девушки с инвалидностью и особенностями развития, а также непрофессиональные модели. Съемку опубликовал Vogue.

Пуэрториканка София Джирау стала первой в истории бренда моделью с синдромом Дауна. В съемке поучаствовала плюс-сайз-модель Палома Эльсессер, а также Джилл Кортлев, которая в октябре 2021 года стала первой девушкой на обложке российского Vogue, чьи параметры журнал назвал «немодельными».