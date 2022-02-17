Ив Тюмор опубликовал видео на трек «Secrecy Is Incredibly Important to the Both of Them»

В клипе нет линейного сюжета, в сменяющих друг друга сценах Тюмор попеременно примеряет несколько ролей: человека в деловом костюме, которого убивают посреди улицы, посетителя вечеринки в клубе, панк-рокера и гейши.

«Secrecy Is Incredibly Important to the Both of Them» попал в выпущенный летом 2021 года мини-альбом «The Asymptotical World». Всего на EP шесть треков.

Он стал первой крупной работой музыканта с апреля 2020 года, когда свет увидела его пластинка «Heaven to a Tortured Mind». «Афиша Daily» включила эту пластинку в список 30 лучших зарубежных альбомов года.