Сериал «Happy End» об индустрии вебкама продлили на второй сезон

Дата выхода и другие подробности продолжения пока не раскрываются. Известно, что премьера состоится эксклюзивно на стрим-сервисе.

Российский драматический сериал «Happy End» получит второй сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщила стриминговая платформа more.tv.

Шоу режиссера Евгения Сангаджиева рассказывает об индустрии вебкама. Главные герои — 19-летние возлюбленные Лера и Влад, которые уехали из родного городка покорять столицу. Чтобы заработать, они начинают заниматься вебкам-моделингом — точнее, в кадре раздевается именно девушка.

Характеры Леры и Влада противоположны, их ценности не совпадают, и они, казалось бы, совсем не подходят друг другу. Однако совместная работа их сближает — сами они взрослеют, а их отношения успешно проходят проверку на прочность.

Главные роли исполняют Денис Власенко и Лена Тронина. Также в сериале снимаются Александр Горчилин, Алексей Агранович и Лукерья Ильяшенко.

Первый сезон шоу вышел 1 апреля 2021 года. Посмотреть его трейлер можно здесь.